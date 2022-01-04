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Китай вимагає від РФ та США перших кроків щодо ядерного роззброєння

4 січня, 2022 вiвторок
15:17
Світ Китай, Росія, США

Генеральний директор департаменту з контролю над озброєнням МЗС Китаю Фу Конг заявив, що Росія та США мають першими зробити кроки щодо відмови від ядерної зброї

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на DW.

Фу Конг заявив, що країна продовжить модернізацію свого ядерного арсеналу "в цілях забезпечення надійності та безпеки". Він закликав США і Росію, як дві найбільші ядерні держави, почати роззброєння.

"США і Росія все ще володіють 90% ядерних боєголовок на Землі. Вони мають скоротити свій ядерний арсенал незворотнім та юридично обовʼязковим чином", – заявив він.

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Посадовець заперечив інформацію про те, Китай розмістив ядерну зброю біля Тайванської протоки, і додав, що КНР зберігає свій ядерний потенціал на рівні, необхідному для безпеки. 

Він також заперечив звіт Міноборони США від листопада, згідно з яким країна планує збільшити число ядерних боєголовок до 700 до 2027 року. 

 

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Росія
Китай
ядерна зброя
США
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