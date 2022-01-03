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"У такій війні не можна виграти": очільники РФ, Британії, США, Франції та КНР виступили проти конфліктів з застосуванням ядерної зброї

3 січня, 2022 понедiлок
16:11
Світ Китай ядерна зброя

Лідери США, Китаю, Росії, Великої Британії та Франції виступили із заявою про запобігання ядерній війні

Заява розміщена на сайтах глав держав, передає Liga.Net.

Вони вважають своїм першочерговим обов'язком "недопущення війни між ядерними державами та зниження ризиків".

"У ядерній війні не можна виграти і її не можна вести. Ми також підтверджуємо, що ядерна зброя – доти, доки вона існує – повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війнам. Ми твердо переконані, що необхідно запобігти подальшому поширенню цієї зброї", – йдеться у заяві.

Вони наголосили на важливості збереження та дотримання угод та зобов'язань щодо нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

Кожна з держав підтвердила намір підтримувати та зміцнювати заходи щодо запобігання використанню ядерної зброї: "Жодна з наших ядерних озброєнь не націлена одна на одну або на якусь іншу державу".

Підтверджено бажання – створення миру без ядерної зброї з постійною безпекою для всіх.

"Ми маємо намір продовжувати пошук дипломатичних підходів, щоб уникнути військової конфронтації, зміцнити стабільність і передбачуваність, зміцнити взаєморозуміння і довіру, а також запобігти гонці озброєнь, яка не принесе користі нікому і поставить під загрозу всіх. Ми сповнені рішучості продовжувати конструктивний діалог визнання інтересів та занепокоєнь один одного в галузі безпеки", – резюмували лідери країн.

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Росія
Китай
Франція
ядерна зброя
США
Велика Британiя
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