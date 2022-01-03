"У такій війні не можна виграти": очільники РФ, Британії, США, Франції та КНР виступили проти конфліктів з застосуванням ядерної зброї

Заява розміщена на сайтах глав держав, передає Liga.Net.

Вони вважають своїм першочерговим обов'язком "недопущення війни між ядерними державами та зниження ризиків".

"У ядерній війні не можна виграти і її не можна вести. Ми також підтверджуємо, що ядерна зброя – доти, доки вона існує – повинна служити оборонним цілям, стримувати агресію та запобігати війнам. Ми твердо переконані, що необхідно запобігти подальшому поширенню цієї зброї", – йдеться у заяві.

Вони наголосили на важливості збереження та дотримання угод та зобов'язань щодо нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

Кожна з держав підтвердила намір підтримувати та зміцнювати заходи щодо запобігання використанню ядерної зброї: "Жодна з наших ядерних озброєнь не націлена одна на одну або на якусь іншу державу".

Підтверджено бажання – створення миру без ядерної зброї з постійною безпекою для всіх.

"Ми маємо намір продовжувати пошук дипломатичних підходів, щоб уникнути військової конфронтації, зміцнити стабільність і передбачуваність, зміцнити взаєморозуміння і довіру, а також запобігти гонці озброєнь, яка не принесе користі нікому і поставить під загрозу всіх. Ми сповнені рішучості продовжувати конструктивний діалог визнання інтересів та занепокоєнь один одного в галузі безпеки", – резюмували лідери країн.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити ядерну зброю у випадку "загрози з боку НАТО".

Володимир Зеленський сказав, що якщо РФ передасть Білорусі ядерну зброю, то Україна знатиме її місцезнаходження.