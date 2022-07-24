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Китай за допомогою обладнання Huawei перехоплював секретні дані Пентагону, - CNN

24 липня, 2022 неділя
14:34
Світ Huawei

Розслідування американських спецслужб свідчить, що Пекін за допомогою обладнання китайської телекомунікаційної компанії Huawei перехоплював секретні дані міноборони США

Про це йдеться у матеріалі CNN.  

За даними телеканалу, Федеральне бюро розслідувань ще з часів президентства Барака Обами веде справу про здатність обладнання Huawei перехоплювати дані американських військових, а також порушувати комунікації Пентагону, зокрема щодо ядерного арсеналу. За інформацією джерел CNN, розслідування було настільки засекреченим, що деякі представники Білого дому та спецслужб США дізналися про нього лише у 2019 році.

Зокрема, США визнали небезпечним обладнання Huawei для мобільних мереж на вежах поблизу військових об'єктів. Наразі достеменно невідомо, чи перехоплювала компанія якісь секретні дані. Huawei заперечує, що її обладнання здатне працювати в діапазоні, виділеному для військових. 

Між тим,  джерела CNN стверджують, що немає жодних сумнівів, що обладнання Huawei може перехоплювати не лише комерційний мобільний трафік, але й засекречені радіохвилі, які використовуються військовими, а також порушувати критичні комунікації. Серед іншого, це надає Пекіну потенційний доступ до ядерного арсеналу США.

Колишній старший агент ФБР Джон Ленкарт запевнив CNN, що на початках розслідування було пов'язане з комерційною стороною питання. Агенти намагалися з'ясувати, де у США зосереджено найбільше обладнання китайської компанії, та шукали угоди, які не мали сенсу з погляду повернення інвестицій. Проте у ході розслідування ФБР виявило багато проблем у сфері контррозвідки.

Huawei перебуває під американськими санкціями з 2018 року. Держустановам заборонено використовувати обладнання компанії. 

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