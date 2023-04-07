Китай запровадив санкції проти посла Тайваню в США та її родини

Про це інформує Reuters.

Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додаткових санкцій.

Управлінням у справах Тайваню заборонили в'їзд представниці Тайваню в США Сяо Бі-хім та її родині, а також інвесторам і фірмам, пов'язаним з Сяо, співпрацювати з материковими організаціями та окремими особами.

"Вау, КНР (Китайська Народна Республіка) щойно знову ввела санкції проти мене, вдруге", - написала Сяо у twitter у відповідь на заяву.

Китай наклав аналогічні санкції на The Prospect Foundation, фонд очолює колишній міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, й Раду азійських лібералів і демократів, багатонаціональний альянс, співзасновником якого в 1993 році є керівна на Тайвані Демократична прогресивна партія (DPP).

У серпні 2022 року Тайвань запровадив обмеження проти нього, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків.