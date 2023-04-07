Китай запровадив санкції проти посла Тайваню в США та її родини
Китай ввів обмеження проти посла Тайваню в США Сяо Бі-хім, які забороняють їй та членам сім'ї в'їжджати на територію країни
Про це інформує Reuters.
Після зустрічі президента Тайваню Цай Ін Вень зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті Китай оголосив про ряд додаткових санкцій.
Управлінням у справах Тайваню заборонили в'їзд представниці Тайваню в США Сяо Бі-хім та її родині, а також інвесторам і фірмам, пов'язаним з Сяо, співпрацювати з материковими організаціями та окремими особами.
"Вау, КНР (Китайська Народна Республіка) щойно знову ввела санкції проти мене, вдруге", - написала Сяо у twitter у відповідь на заяву.
Китай наклав аналогічні санкції на The Prospect Foundation, фонд очолює колишній міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву, й Раду азійських лібералів і демократів, багатонаціональний альянс, співзасновником якого в 1993 році є керівна на Тайвані Демократична прогресивна партія (DPP).
У серпні 2022 року Тайвань запровадив обмеження проти нього, генерального секретаря ради національної безпеки Веллінгтона Ку та інших політиків.
- Попри санкції, ВПК Китаю та Росії надалі співпрацюють: упродовж 2022 року РФ отримувала від КНР деталі для гвинтокрилів та радіообладнання.
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