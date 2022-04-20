Китай запустив залізничний маршрут до Німеччини, що оминає Росію

Про це повідомляє Сhina.org.

З Китаю в обхід Росії потяги зможуть доїхати до німецького міста Мангейм, подолавши загальну відстань 11 300 км.

13 квітня з міста Сіань новим маршрутом вирушив перший поїзд, навантажений спортивними товарами.

У сіанській компанії міжнародної логістики "Жуян" кажуть, що ефективність таких перевезень зросте, а витрати скоротяться. Такий маршрут допоможе налагодити експорт.

Наразі Сіань має 16 основних маршрутів вантажних поїздів до Європи, які проходять через 45 країн і регіонів уздовж "одного поясу і шляху". У першому кварталі року Сіань запустив загалом 790 вантажних поїздів до Європи.

Речник держдепу США Нед Прайс заявив, що керівництво КНР повинно зробити вибір, на чиєму боці воно знаходиться в російській війні проти України, і якщо Китай допомагатиме РФ, він зазнає серйозних наслідків як з боку США, так і інших країн цивілізованого світу

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