Китай запустив залізничний маршрут до Німеччини, що оминає Росію
Новий маршрут з Китаю до Німеччини пролягає через Казахстан, Азербайджан, Грузію, Румунію, Угорщину, Словаччину та Чехію. Каспійське та Чорне моря вантажі перетинатимуть за допомогою комбінованих залізничних та морських перевезень
Про це повідомляє Сhina.org.
З Китаю в обхід Росії потяги зможуть доїхати до німецького міста Мангейм, подолавши загальну відстань 11 300 км.
13 квітня з міста Сіань новим маршрутом вирушив перший поїзд, навантажений спортивними товарами.
У сіанській компанії міжнародної логістики "Жуян" кажуть, що ефективність таких перевезень зросте, а витрати скоротяться. Такий маршрут допоможе налагодити експорт.
Наразі Сіань має 16 основних маршрутів вантажних поїздів до Європи, які проходять через 45 країн і регіонів уздовж "одного поясу і шляху". У першому кварталі року Сіань запустив загалом 790 вантажних поїздів до Європи.
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