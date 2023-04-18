Китай заявив, що готовий сприяти відновленню мирних переговорів між Палестиною і Ізраїлем
Китай закликав Ізраїль і Палестину проявити мужність і відновити мирні переговори, яким він готовий посприяти
Про це заявив член державної ради Китаю та міністр закордонних справ Цінь Ган, цитує Xinhua.
Він провів телефонну розмову з очільником МЗС Ізраїлю Елі Коеном. Під час неї Ган заявив про стурбованість Китаю нинішньою напруженістю між Ізраїлем і Палестиною. Він наголосив, що головним пріоритетом наразі є взяття ситуації під контроль і запобігання ескалації конфлікту між країнами.
Ган зазначив, що усі сторони повинні зберігати спокій і стриманість, а також припинити надмірні провокаційні слова та вчинки. На його думку, виходом із цієї ситуації є відновлення мирних переговорів та реалізація "рішення про дві держави". Так, за словами очільника МЗС Китаю, ніколи не пізно робити правильні речі.
Президент Сі Цзіньпін своєю чергою заявив, що Китай вважає ключем до вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту є підтримка бачення спільної безпеки. За його словами, Китай "не має егоїстичних інтересів щодо цього конфлікту". Натомість він лише сподівається, що Ізраїль і Палестина зможуть мирно співіснувати та захищати регіональний мир і стабільність.
Коен подякував Китаю за готовність сприяти вирішенню конфлікту між країнами, проте зазначив, що це навряд чи відбудеться у короткий термін.
- Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
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