Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, - Reuters
Китай тихо нарощує закупівлі нафти з Росії за вигідними цінами, заповнюючи вакуум, що залишився західними покупцями, які відмовляються від бізнесу з Росією
Про це повідомляє The Reuters.
Аналітики прогнозують, що китайський морський імпорт російської нафти підскочить до рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні.
Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 800 000 барелів на добу.
- Нагадаємо, ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України та юристка Агія Загребельська вважає, що союзники Путіна, на чолі з Китаєм, намагаються врятувати Росію від поразки у війні проти України.
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