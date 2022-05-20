Китай збільшує закупівлі дешевої російської нафти, - Reuters

Про це повідомляє The Reuters.



Аналітики прогнозують, що китайський морський імпорт російської нафти підскочить до рекордних 1,1 мільйона барелів на добу у травні.



Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 800 000 барелів на добу.

Нагадаємо, ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України та юристка Агія Загребельська вважає, що союзники Путіна, на чолі з Китаєм, намагаються врятувати Росію від поразки у війні проти України.