Китайська задача номер один - посварити США та Європу, - Портников

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо китайської позиції, то вона абсолютно зрозуміла. У Китаю є кілька задач. Перша задача, яка є номер один, – посварити Європу і Сполучені Штати. Китай говорив не тільки, що війна має закінчитися на статус-кво (стан речей, що склався на поточний час – ред.), а що треба займати власну позицію, яка полягає у тому, що США готові продовжувати цю війну до виснаження сторін, але це буде проблема для Європи. Тому, краще війну зупинити на поточних результатах, щоб Україна визнала факт територіальних реалій, про які говорить Росія. І щоб Росія визнала, що вона далі не воює з Україною. Тобто це те, що ми говорили про умови "миру". Я не бачу у цьому нічого нелогічного. Я вважаю, що китайці взагалі заради цього це і почали", - сказав журналіст.

Віталій Портников додав, що у Китаї чекають момент, коли стане ясно, що війська обох сторін далі не просуваються. А кількість жертв буде такою, що суспільства і в Україні, і в Росії не зможуть погодитися з фактом постійної загибелі своїх співвітчизників.

"Ця війна допомагає посиленню Китаю. По-перше, війна підриває російську економіку, і Росія стає все більше і більш залежною від Китаю. Друге - ця війна послаблює західну економіку. Далі - ця війна дозволяє грати у майбутньому, як сподівається Пекін, на протиріччях між Європою і Заходом. А що буде з Україною, я думаю, Китай мало хвилює. Його хвилює не стільки економічна складова, скільки політична, тобто використання Росії як інструменту послаблення Заходу і використання війни як частини цього послаблення", - зауважив Портников.