Китайські компанії почали оплачувати вугілля та нафту з Росії юанями, – Bloomberg
У Китаї перші компанії заплатили Росії за вугілля і нафту в юанях
Про це пише Bloomberg.
Декілька китайських фірм використали місцеву валюту для купівлі російського вугілля в березні. Дана партія російських енергоресурсів прибуде в КНР вже цього місяця. Продавці російської нафти також запропонували покупцям із КНР можливість платити у юанях. Сировина, придбана за місцеву валюту, надійде до КНР у травні.
"Рішення про перехід на юань у торгівлі енергоресурсами було ухвалено через економічні санкції. Вони ускладнюють міжнародні грошові перекази із Росією після відключення деяких банків країни від системи SWIFT", – додають у виданні.
- Деякі китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються рекомендацій влади та обережно підходять до нових угод з Росією через західні санкції. Вони відмовляються від нових контрактів з РФ, попри запропоновані великі знижки.
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