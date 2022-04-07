Китайські компанії почали оплачувати вугілля та нафту з Росії юанями, – Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Декілька китайських фірм використали місцеву валюту для купівлі російського вугілля в березні. Дана партія російських енергоресурсів прибуде в КНР вже цього місяця. Продавці російської нафти також запропонували покупцям із КНР можливість платити у юанях. Сировина, придбана за місцеву валюту, надійде до КНР у травні.

"Рішення про перехід на юань у торгівлі енергоресурсами було ухвалено через економічні санкції. Вони ускладнюють міжнародні грошові перекази із Росією після відключення деяких банків країни від системи SWIFT", – додають у виданні.

Відомо, що минулого року Росія стала другим за величиною постачальником вугілля для Китаю.

Деякі китайські державні нафтопереробні компанії дотримуються рекомендацій влади та обережно підходять до нових угод з Росією через західні санкції. Вони відмовляються від нових контрактів з РФ, попри запропоновані великі знижки.