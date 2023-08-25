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Китайські покупці запасаються сіллю після викиду очищеної води з Фукусіми

25 серпня, 2023 п'ятниця
07:18
Світ

У деяких частинах Китаю закінчилася сіль, оскільки викид Японією очищеної радіоактивної води зі зруйнованої атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан спонукав китайських споживачів запасатися нею

Про це повідомило видання Kyodo.

У публікації додається, що покупці стурбовані тим, що викид в океан може забруднити морську воду і вплинути на виробництво солі. Муніципальна влада Пекіна закликала громадян утриматися від панічних покупок.

Невдовзі після руйнівного землетрусу і цунамі, що спричинили ядерну кризу на АЕС Фукусіма в березні 2011 року, китайські споживачі почали запасатися сіллю, побоюючись, що аварія може поставити під загрозу безпеку морської солі.

Зазначається також, що китайські споживачі повірили чуткам про те, що йодована сіль може допомогти захиститися від ядерної радіації.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

Суспільство
Китай
Японія
ядерна небезпека
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