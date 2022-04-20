Китайський аналог Visa та Mastercard не входить в Росію – боїться санкцій Заходу

Про це розповіли п'ять джерел у великих банках, у тому числі тих, що потрапили під санкції, інформує "Економічна правда".

Співрозмовник, близький до Сбєрбанку, повідомив, що про таке рішення китайської платіжної системи співробітникам банку розповіли на закритій зустрічі, тому "Сбер" не випускатиме ці картки. Можливість випуску картки UnionPay також розглядали чи вже працювали над цим Альфа-банк, Откритіє, ВТБ.

Промсвязьбанк, який випускав картки UnionPay ще до потрапляння під санкції, перестав це робити, розповіли в call-центрі кредитної організації.

Три джерела у банках стверджують, що ці кредитні організації не зможуть випускати картки UnionPay через побоювання самої платіжної системи. Ще два пояснюють, що UnionPay поставила переговори на паузу без пояснення причин.

Нагадаємо, міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard призупинили свою роботу у Росії з 10 березня. Через це власники їхніх карт не можуть розплачуватися ними за кордоном. Ще раніше вони відключили свої картки у банках, які потрапили під санкції. Через це російські кредитні організації почали розглядати випуск UnionPay як альтернативу Visa та Mastercard. Втім, ці картки не зможуть повною мірою замінити Visa та Mastercard – їхній випуск значно дорожчий, а оплату такими картками приймають не всі торгові точки.

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