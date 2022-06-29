Про це інформує Reuters.

Зазначається, що китайський Tianwen-1 успішно досяг Червоної планети в лютому 2021 року під час інавгураційної місії країни.

Відтоді на поверхні розгорнули роботизований ровер, а орбітальний апарат робив знімки планети з космосу. З початку минулого року космічний корабель облетів Марс понад 1300 разів.

Серед знімків, зроблених з орбіти, були і перші китайські фотографії південного полюса планети, де локалізувалися практично всі водні ресурси планети.

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