Китайський космічний корабель зробив знімки всієї поверхні Марсу включно з південним полюсом
Китайський космічний корабель отримав знімки, які охоплюють всю поверхню Марсу, включно з його південним полюсом, де локалізувалися майже всі водні ресурси планети
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що китайський Tianwen-1 успішно досяг Червоної планети в лютому 2021 року під час інавгураційної місії країни.
Відтоді на поверхні розгорнули роботизований ровер, а орбітальний апарат робив знімки планети з космосу. З початку минулого року космічний корабель облетів Марс понад 1300 разів.
Серед знімків, зроблених з орбіти, були і перші китайські фотографії південного полюса планети, де локалізувалися практично всі водні ресурси планети.
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