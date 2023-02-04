Про це повідомляє Wall Street Journal.

За даними Wall Street Journal, попри міжнародні санкції та експортний контроль Китай все ж надає необхідні Москві технології, для ведення війни РФ в Україні.

Митні документи показують, що державні оборонні компанії Китаю відправляють навігаційне обладнання, технології постановки перешкод і частини винищувачів російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

У серпні 2022 року держкомпанія Китаю Poly Technologies відправила навігаційне обладнання для російських гелікоптерів М-17 підприємства "Рособоронекспорт". А в жовтні авіабудівна компанія AVIC International відправила запчастини для винищувачів Су-35 на суму $1,2 млн.

З минулого року Росія імпортувала з Китаю вже кілька десятків тисяч партій товарів подвійного призначення. Товарів, які мають як комерційне, так і військове застосування.

Країнам вдається оминути санкції, адже ці запчастини постачаються як "товари подвійного призначення", тобто можуть використовуватися в комерційних безпекових цілях.

Видання наголошує, що попри можливість Росії самостійно виробляти більшу частину своїх основних військових потреб, вона значною мірою покладається на імпорт технологій подвійного призначення, таких як напівпровідники, які є важливими для сучасної війни.

Підтримка Китаєм Росії, коли вона веде війну проти України, мала бути на порядку денному для обговорення під час поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна цими вихідними. Проте ця поїздка була відкладена на невизначений термін.