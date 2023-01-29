Китаю не вигідна війна з США через економічні інтереси, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Іван Ступак переконаний, що Китай не розпочне війну з США через власні економічні інтереси
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Після нападу Росії на Україну, будь-який сценарій розвитку подій у світі розглядається, як ймовірний. В тому числі й війна між Китаєм та США. Проте слід зауважити, що у цій ситуації слід враховувати прості цифри. Китай дуже орієнтований на гроші. Товарообіг Китаю зі Сполученими Штатами складає в середньому понад 750$ млрд в рік. Для них втратити цей ринок буде катастрофою. Тому війна між Китаєм та США малоймовірна через економічні інтереси Пекіну", - пояснив Ступак.
Експерт наголосив, що Китай не розпочне війну, бо втратить не лише американський ринок, а і європейський
"Дуже велика кількість товарів, вироблених в Китаї, продаються в США. Навіть мобільні телефони Iphone, які спроєктовані в Каліфорнії, але виробляються в Китаї. Тому, якщо ми говоримо про війну Китаю зі США, то від цього не виграє ніхто. В такому випадку Китай втратить не лише американський ринок, а і європейський", - додав він.
- 28 січня NBC News повідомили, що генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки
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