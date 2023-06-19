Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Китай однозначно не хотів би посилення НАТО. У своїх мирних угодах Пекін взагалі пропонує відкинути ментальність холодної війни, а це означає розпуск всіх безпекових блоків. До того ж в Китаї не хотіли б, щоб відбулось підсилення НАТО армією, яка має бойовий досвід. Тому очевидно, що ідею вступу України до Альянсу в Китаї не підтримують", - пояснив дипломат.

У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Обговорили співпрацю та сприяння глобальному миру