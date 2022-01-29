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Кива чекає на "визволителів" з РФ, але російською пише страшенно неоковирно
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива називає російських військових, які можуть вдертися до України на нових напрямках, не загарбниками, а "визволителями"
Про це він заявив у себе в телеграмі. Його сторінку під назвою The Kyva прикрашає герб неіснуючого СРСР.
"Чому відразу загарбають? Звільнять!" - написав Кива.
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Пише він переважно російською мовою.
Разом з тим у дописах Іллі Киви трапляються грубі російські граматичні помилки, які так і лишаються не виправленими. Наприклад, нинішню Україну він, цитуючи свого партійного лідера Віктора Медведчука, називає "бандерУвской" (рос.), а у словосполученні "раНий Зеленский" (рос.) слово "ранний" (рос.) пише з однією літерою "н".
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