Кива може бути наступний після затримання Медведчука, - радник очільника МВС

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Пан Медведчук ховався весь час, був знайдений і повинен понести покарання за свої дії проти інтересів України. Зараз він затриманий. Я думаю треба його судити, виносити вирок і після того вже вирішувати питання щодо обміну. Але я не думаю, що він для Путіна є дуже цінним кадром. Якщо він був би дуже цінним, я думаю, що Путін зробив би якусь спецоперацію, щоб його перевезти у РФ. Російські війська були в 15 км від Києва, від центру Києва, тому щось там не так”,- зауважив Геращенко.

Геращенко також додав, що росіяни виділяли на українську антипропаганду, на підрив України гроші, а Медведчук просто вкладав їх бізнес.

“Думаю, що до нього відношення в Росії не є дуже гарним. Кажуть, що він дуже багато грошей, які Росіяни виділяли на українську антипропаганду, на підрив України просто вкладав в якийсь бізнес, або роздавав їх всяким покидькам типу Киви. За це прийдеться відповідати. До речі, думаю що зараз оч*о повинно сжиматися у пана Киви, вибачте за таке непарламентське, тому що пан Кива може бути наступний. Багато хто знає вже в Росії, що Кива брав багато грошей від Медведчука, нібито на створення антиукраїнського підпілля і просто ці гроші витрачав на розкішну нерухомість в Європі, на шикарні броньовані авто і загалом вкрав у росіян десятки млн доларів. Тому пан Кива найближчим часом буде відповідати”,- заявив радник очільника МВС.

Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука



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