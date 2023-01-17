Киян попередили про сильні пориви вітру у столиці завтра
Завтра, 18 січня, у Києві синоптики прогнозують сильні пориви вітру, до 15-20 м/с
Про це повідомляє КМВА.
"У столиці завтра вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.", - йдеться в повідомленні.
В КМВА зазначають, що при травмуванні людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби: 101 або 103.
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