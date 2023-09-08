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Класичні еклери із заварним кремом. Простий рецепт приготування

8 вересня, 2023 п'ятниця
15:32
рецепти еклери з заварним кремом

Еклери можна подавати з різними напоями: кавою, чаєм, вином, соком тощо. Ця страва відмінно підійде в якості десерту чи на сніданок

Інгредієнти для еклерів із заварним тістом:

Для тіста:

  • вода - одна склянка
  • борошно пшеничне - одна склянка
  • масло вершкове - 100 г
  • чотири курячі яйця
  • дрібка солі

Для крему:

  • молоко – одна склянка +3/4 склянки
  • два курячі яйця
  • борошно пшеничне – дві столові ложки
  • цукровий пісок –  одна склянка
  • масло вершкове – дві чайні ложки
  • ванілін – одна чайна ложка

Покроковий рецепт приготування еклерів із заварним кремом:

Фото: gettyimages

 
  • ставимо каструлю з водою на вогонь
  • додаємо вершкове масло
  • додаємо дрібку солі 
  • доводимо до кипіння
  • обережно додаємо борошно, постійно перемішуючи
  • на малому вогні, енергійно перемішуючи, тримаємо до трьох хвилин, необхідно не дати підгоріти
  • знімаємо з вогню
  • даємо охолонути до 70 градусів
  • не припиняйте перемішувати і ви досягнете потрібної консистенції
  • в охололе тісто додаємо збиті яйця по черзі, ретельно перемішуючи
  • отримуємо однорідну масу
  • остигле тісто за допомогою кондитерського шприца вичавлюємо невеликими довгастими порціями на протвинь, застелений пергаментом та змащений маслом
  • розігріваємо духовку до 170 °С
  • випікаємо сорок хвилин при температурі 170 градусів 
  • перші 15 хвилин духовку не відкриваємо
  • заготовки для майбутнього десерту виймаємо з духовки
  • даємо охолонути
  • перемішуємо в каструлі яйця з борошном до зникнення грудочок
  • в іншій ємності кип'ятимо молоко з цукром
  • закипілий продукт вливаємо в збиту масу борошна та яєць, постійно перемішуючи
  • отриману суміш ставимо на малий вогонь, продовжуючи помішувати
  • не допускаючи закипання, доводимо суміш до загустіння
  • додаємо масло
  • додаємо ванілін
  • все перемішуємо до повної розчинності  продуктів
  • охолоджуємо крем
  • доводимо температуру крему до оптимальної температури  для начинки наших тістечок
  • заварний крем з допомогою кондитерського шприца заповнюємо в  порожнину еклерів.

Смачного!

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