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Класичні еклери із заварним кремом. Простий рецепт приготування
Еклери можна подавати з різними напоями: кавою, чаєм, вином, соком тощо. Ця страва відмінно підійде в якості десерту чи на сніданок
Інгредієнти для еклерів із заварним тістом:
Для тіста:
- вода - одна склянка
- борошно пшеничне - одна склянка
- масло вершкове - 100 г
- чотири курячі яйця
- дрібка солі
Для крему:
- молоко – одна склянка +3/4 склянки
- два курячі яйця
- борошно пшеничне – дві столові ложки
- цукровий пісок – одна склянка
- масло вершкове – дві чайні ложки
- ванілін – одна чайна ложка
Покроковий рецепт приготування еклерів із заварним кремом:
Фото: gettyimages
- ставимо каструлю з водою на вогонь
- додаємо вершкове масло
- додаємо дрібку солі
- доводимо до кипіння
- обережно додаємо борошно, постійно перемішуючи
- на малому вогні, енергійно перемішуючи, тримаємо до трьох хвилин, необхідно не дати підгоріти
- знімаємо з вогню
- даємо охолонути до 70 градусів
- не припиняйте перемішувати і ви досягнете потрібної консистенції
- в охололе тісто додаємо збиті яйця по черзі, ретельно перемішуючи
- отримуємо однорідну масу
- остигле тісто за допомогою кондитерського шприца вичавлюємо невеликими довгастими порціями на протвинь, застелений пергаментом та змащений маслом
- розігріваємо духовку до 170 °С
- випікаємо сорок хвилин при температурі 170 градусів
- перші 15 хвилин духовку не відкриваємо
- заготовки для майбутнього десерту виймаємо з духовки
- даємо охолонути
- перемішуємо в каструлі яйця з борошном до зникнення грудочок
- в іншій ємності кип'ятимо молоко з цукром
- закипілий продукт вливаємо в збиту масу борошна та яєць, постійно перемішуючи
- отриману суміш ставимо на малий вогонь, продовжуючи помішувати
- не допускаючи закипання, доводимо суміш до загустіння
- додаємо масло
- додаємо ванілін
- все перемішуємо до повної розчинності продуктів
- охолоджуємо крем
- доводимо температуру крему до оптимальної температури для начинки наших тістечок
- заварний крем з допомогою кондитерського шприца заповнюємо в порожнину еклерів.
Смачного!
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