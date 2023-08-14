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Як приготувати бісквіт з яблуками. Класичний рецепт
Приготувати бісквіт з яблуками – це просто, швидко й легко. Такий пиріг – завжди ніжний на смак, пишний та смачний. Гості та сім’я будуть задоволені вашим десертом. Ваші чаклування на кухні не будуть марними
Тож, як спекти бісквіт із яблуками?
Інгредієнти для приготування бісквіту з яблуками:
- яйця курячі – п’ять одиниць
- два яблука середніх розмірів
- 200 г цукру
- 200 г пшеничного борошна
- цукор ванільний та кориця (за смаком)
- цукрова пудра – для посипання страви
- вершкове масло – одна столова ложка.
Покроковий рецепт приготування бісквіту з яблуками:
- просіваємо борошно
- миємо яблука, чистимо, нарізаємо на шматочки
- перекладаємо у велику тарілку
- посипаємо корицею яблучні шматочки
- дістаємо яйця
- ретельно відокремлюємо яєчний жовток від білка
- розкладаємо жовток і білок в окремі сухі й чисті ємності
- збиваємо міксером білок з цукром (цукор додаємо порціями)
- по одному додаємо жовтки і ванільний цукор
- продовжуємо збивати на великій швидкості
- додаємо борошно в цукрово-яєчну суміш
- зменшуємо швидкість міксера і поволі підсипаємо борошно в масу
- перемішуємо до однорідного стану на малих обертах
- наливаємо тісто у форму для запікання, попередньо змащуємо боки й дно форми для випікання вершковим маслом
- додаємо в тісто шматочки яблук
- нагріваємо духовку до температури 180° С
- ставимо форму зі смаколиком в духовку
- випікаємо пиріг сорок хвилин
- дістаємо форму для запікання з пирогом
- даємо охолонути
- перекладаємо на широке блюдо
- рівномірно посипаємо верх пирога цукровою пудрою
- зверху прикрашаємо свіжими ягодами (за бажанням).
Смачного!
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