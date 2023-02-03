Політик дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал", яка прилетіла до Києва.

"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо припускати, що Путін може знову напасти на нас наземними військами", - сказав Кличко.

"Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися!" - додав він.

При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.

"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!" - наголосив мер столиці.