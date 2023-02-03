Кличко дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал": закликав Захід надати винищувачі
Мер Києва Віталій Кличко закликав Захід передати Україні винищувачі для захисту від російської агресії. Він наголосив, що Київ досі залишається ціллю окупантів
Політик дав інтерв'ю виданню Bild у вирві від російської ракети "Кинджал", яка прилетіла до Києва.
"Київ був і залишається ціллю. Ми завжди маємо припускати, що Путін може знову напасти на нас наземними військами", - сказав Кличко.
"Нам потрібні винищувачі, наші військові офіцери це чітко кажуть. Ми повинні вміти захищатися!" - додав він.
При цьому Кличко категорично відкинув ідею переговорів із президентом РФ.
"Путін хоче зруйнувати наше існування, як нам із ним вести переговори? Нам потрібна зброя, щоб Україна виграла війну!" - наголосив мер столиці.
- Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький також висловив думку, що Путін може знову атакувати Київ.
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