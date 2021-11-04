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Кличко про ситуацію з COVID-19 у Києві: заповнені 70% ліжок із киснем

4 листопада, 2021 четвер
14:36
Суспільство Віталій Кличко

У лікарнях Києва заповнені 70% ліжок із киснем і майже не залишилося місць у реанімаціях

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова Віталія Кличка під час засідання Київради.

"Ситуація з розповсюдженням вірусу в країні загалом достатньо тривожна. Україна сьогодні – третя у світі та друга в Європі за смертністю від ковіда. В Києві цього тижня – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, 41 смерть, у тому числі помер 8-річний хлопчик", - зазначив мер столиці.

Кличко заявив, що кожного дня в Києві до лікарень потрапляє понад 500 осіб, більшість з яких - у тяжкому стані.

"У нас практично заповнені всі реанімації в наших лікарнях. Заповнені 70% ліжок із киснем, як зазначають медики, в цю хвилю коронавірусу лікарні потребують втричі більше кисню, ніж у попередній хвилі. Ми робимо все можливе. 88% ліжок в медзакладах столиці обладнані подачею кисню", - сказав він.

За його словами, 99% госпіталізованих із COVID-19 не робили щеплення, а серед тих, хто помер у Києві від коронавірусу, не було жодного вакцинованого. 

  • За добу 3 листопада в Україні зафіксували понад 27 тис. нових випадків COVID-19 і майже 700 смертей.

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