Кличко про ситуацію з COVID-19 у Києві: заповнені 70% ліжок із киснем

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова Віталія Кличка під час засідання Київради.



"Ситуація з розповсюдженням вірусу в країні загалом достатньо тривожна. Україна сьогодні – третя у світі та друга в Європі за смертністю від ковіда. В Києві цього тижня – від 40 до понад 60 летальних випадків щодоби. За минулу добу, наприклад, 41 смерть, у тому числі помер 8-річний хлопчик", - зазначив мер столиці.



Кличко заявив, що кожного дня в Києві до лікарень потрапляє понад 500 осіб, більшість з яких - у тяжкому стані.



"У нас практично заповнені всі реанімації в наших лікарнях. Заповнені 70% ліжок із киснем, як зазначають медики, в цю хвилю коронавірусу лікарні потребують втричі більше кисню, ніж у попередній хвилі. Ми робимо все можливе. 88% ліжок в медзакладах столиці обладнані подачею кисню", - сказав він.



За його словами, 99% госпіталізованих із COVID-19 не робили щеплення, а серед тих, хто помер у Києві від коронавірусу, не було жодного вакцинованого.

За добу 3 листопада в Україні зафіксували понад 27 тис. нових випадків COVID-19 і майже 700 смертей.

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