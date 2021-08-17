Кличко про СРСР-декорації на Алеї Небесної сотні: "Жодного дозволу на встановлення цього бардаку місто не давало, цим займається ОПУ"

Про це він написав у Telegram.



"Керівництво Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення "інсталяції" було погоджене з ними", - написав Кличко



Мер додав, що місто не видавало жодних дозволів на ці встановлення.



"Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента", - повідомив він.



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За його словами, інспектор Департаменту благоустрою КМДА очікує на місці від керівництва Меморіалу документів, на підставі яких встановили інсталяцію.



Згодом Кличко приїхав на Алею та дав коментарі журналістам.



Він зазначив, що дізнався про це із ЗМІ.



"Жодного дозволу на встановлення цього бардаку місто не давало. Цим займається Офіс президента. Зараз даю доручення все це прибрати. Зараз керівники отримують доручення", - сказав Кличко.





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