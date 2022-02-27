Кличко закликав киян провести ніч на 28 лютого в укриттях, адже готується відсіч ворога

Про це він повідомив у телеґрам-каналі.



За словами Віталія Кличка, ніч на 28 лютого в Києві буде складною, тому українці готуються захищати місто.



"А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати - і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - наголосив мер.



Він зауважив, що по всій країні українські воїни героїчно б'ються, а громадяни згуртувалися, щоб відстояти свою державу.



"Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору", - запевнив Віталій Кличко.



Очільник столиці зазначив, що кияни допомагають бійцям тероборони зводити укріплення, щоб російські окупанти не ввійшли до Києва.



"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоїмо!" - підсумував мер.

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