Кличко закликав киян провести ніч на 28 лютого в укриттях, адже готується відсіч ворога
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян провести ніч на 28 лютого у сховищах, оскільки окупанти не очікували такої відсічі від українців і "сатаніють"
Про це він повідомив у телеґрам-каналі.
За словами Віталія Кличка, ніч на 28 лютого в Києві буде складною, тому українці готуються захищати місто.
"А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати - і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних", - наголосив мер.
Він зауважив, що по всій країні українські воїни героїчно б'ються, а громадяни згуртувалися, щоб відстояти свою державу.
"Намагається орда прорватися і до Києва. Та наші мешканці готуються дати відсіч агресору", - запевнив Віталій Кличко.
Очільник столиці зазначив, що кияни допомагають бійцям тероборони зводити укріплення, щоб російські окупанти не ввійшли до Києва.
"Я хочу підтримати українських бійців і подякувати за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля. Де тривають запеклі бої, бо ворог рветься до Києва. Тримайтеся! Разом вистоїмо!" - підсумував мер.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе