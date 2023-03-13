Про це Кличко заявив у інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, повідомляє DW.

"У січні ми були близькими до того, щоб закликати населення до евакуації. Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", - розповів Кличко.

Він додав, що критична інфраструктура столиці встояла завдяки великим зусиллям та тому, що енергетики та комунальники працювали цілодобово.

Також Кличко подякував Німеччині за систему ППО Iris-T SLM, яка допомогла врятувати об'єкти інфраструктури "та тисячі життів".

Водночас він закликав ФРН прискорити подальше постачання зброї.