Кличко звернувся до власників приватних аптек Києва з проханням їх відкрити

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Telegram Кличка.



"Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", - сказав він.



У Києві для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.



"Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!" - наголосив міський голова.



Нагадаємо, 2 березня Кличко повідомив, що ворог намагається прорватися до Києва, але українські захисники тримають оборону.