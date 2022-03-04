Кличко звернувся до власників приватних аптек Києва з проханням їх відкрити
Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до власників приватних аптек із проханням відкрити їх, тому що у місті черги за ліками
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Telegram Кличка.
"Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини, більшість комунальних аптек "Фармація". І я звертаюся до власників приватних аптек: відкрийте їх, хто може! Це дуже важливо. Бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки", - сказав він.
У Києві для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північний і Дарницький мости.
"Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтеся від пересування містом. Задля власної безпеки. І не нехтуйте сигналом тривоги. Одразу спускайтеся в укриття!" - наголосив міський голова.
- Нагадаємо, 2 березня Кличко повідомив, що ворог намагається прорватися до Києва, але українські захисники тримають оборону.
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