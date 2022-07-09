Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Вся ця кліка Путіна діє як терористична організація. За десятки років перебування при владі путінська зграя у своєму складі не змінилася. Відбуваються певні перестановки, але очевидно, що там існує якийсь внутрішній кодекс - бандитський кодекс терористичної групи", - зазначив Безсмертний.

Політик додав, що путінська зграя вражає своєю відданістю лідеру.

"Терористична група Путіна іноді шокує своєю стабільністю та звірячою відданістю цих людей, не зважаючи на те, що "вождь" дозволяє собі їх принижувати. Це дуже притаманно для цієї російської зграї, яка сьогодні захопила кремль і тероризує весь світ", - зауважив Роман Безсмертний.

8 липня Віталій Портников висловив припущення, що головною політичною метою президента країни-агресорки Російської Федерації Володимира Путіна є відновлення Радянського союзу.

9 липня політолог Володимир Воля заявив, що Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі. А російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що Путін перебуває у патовій ситуації, адже якщо він відступить з України, війна перекинеться на російську територію.

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