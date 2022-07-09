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Кліка Путіна - терористична організація, яка працює десятиліттями в незмінному складі, - Роман Безсмертний

9 липня, 2022 субота
17:47
Світ Роман Безсмертний

Політик Роман Безсмертний висловив думку, що кліка президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна є терористичною організацією, яка десятиліттями працює в незмінному складі

Дипломат поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Вся ця кліка Путіна діє як терористична організація. За десятки років перебування при владі путінська зграя у своєму складі не змінилася. Відбуваються певні перестановки, але очевидно, що там існує якийсь внутрішній кодекс - бандитський кодекс терористичної групи", - зазначив Безсмертний.

Політик додав, що путінська зграя вражає своєю відданістю лідеру.

"Терористична група Путіна іноді шокує своєю стабільністю та звірячою відданістю цих людей, не зважаючи на те, що "вождь" дозволяє собі їх принижувати. Це дуже притаманно для цієї російської зграї, яка сьогодні захопила кремль і тероризує весь світ", - зауважив Роман Безсмертний.

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Росія
Роман Безсмертний
Володимир Путін
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