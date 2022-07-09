English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі, - політолог-міжнародник Воля
Ексклюзив

Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі, - політолог-міжнародник Воля

9 липня, 2022 субота
11:42
Світ Путін

Володимир Воля, політолог-міжнародник, вважає, що Путіна зараз починають ще більше допікати у середині Росії з запитаннями про війну та санкції й це його дуже дратує

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується візиту на саміт Великої двадцятки, то, навіть, Папа Римський не боїться їздити світом, а Путін боїться. Згадайте Каспійський саміт, на якому був такий стіл, наче Каспійське море з похибкою в один-два метри, і можна було б кожному сидіти на своєму березі та щось розказувати. Крім того, ще цікавий момент, що Папу Римського возять у папамобілі, а Путін, коли прибув до Туркменістану, то не було зустрічаючих його взагалі, хоча це має бути та пристойно для зустрічі лідерів держав, а Путін відмовився і на цьому наполягла кремлівська адміністрація. Бо він боїться замаху, що його отруять, що він захворіє. А в Індонезії не буде такого столу за розмірами, як Тихий океан, і Путіну доведеться бути у скупченні людей, тому, швидше за все, він туди не поїде", - пояснив політолог.

Володимир Воля підкреслив демарш, якій був влаштований на міністерському рівні під час зустрічі представників країн G20, коли Лавров відчув, що він схожий на людину, яка зіпсувала свято організаторам.

"Тому Путін, можливо, виступатиме по відеозв'язку. Але з того, що він розказував перед думцями, у мене таке враження, що Путін психує, він вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі. А тепер червоне обличчя і він розказує своїм депутатам і всій Росії "правильне" тлумачення того, що відбувається з війною. Я думаю, що Путіна зараз починають ще більше допікати з запитаннями про війну та санкції й це його дратує, тому він вирішив дати "правильну" версію. На мою думку, у ситуації, коли Путіна у середині Росії починають дратувати всі та все, і хід війни, то він, думаю, не буде виступати й по відеозв'язку", - зазначив політолог - міжнародник.

  • 7 липня президент Росії Володимир Путін сказав, якщо Захід хоче перемогти армію РФ на полі бою то може спробувати
  • 8 липня президент Путін заявив, що продовження застосування санкцій проти Росії може призвести до катастрофічного зростання цін на енергетичних ринках
  • Також президент Росії визнав негативний вплив санкцій на економіку:"Не наплювати на санкції". Путін вимагає у російських компаній готуватися до нафтового ембарго

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 

Україна
Росія
Індонезія
війна з Росією
саміт G20
Читайте також:
ракети "Х-22" з бомбардувальника ТУ-22М3
7 липня, 2022 четвер
Експерти Forbes підрахували, скільки радянських ракет залишилося у Росії
Роман Костенко
6 липня, 2022 середа
Часу для контрнаступу залишилось 2-3 місяці, воювати піхотою в сезон дощів нереально, - полковник СБУ Костенко
G20
8 липня, 2022 п'ятниця
Дипломати G-20 не досягли єдності щодо ситуації в Україні
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.67
    Купівля 34.67
    Продаж 35.57
  • EUR
    Купівля 35.2
    Продаж 36.48
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
9 липня
11:39
Ексклюзив
Сергій Згурець
Ворог продовжує наступ від Ізюма на Слов‘янськ, але обмеженими силами, - Згурець
11:38
Звільнена з полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
Звільнена з полону парамедикиня Тайра охрестилася в храмі ПЦУ
11:28
Coldplay
Гурт Coldplay виконав хіт "Океану Ельзи" у Варшаві
11:22
Оновлено
Харків
Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: поранено 4 людей
11:11
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком
11:10
обстріл ракета
Окупанти завдали по Сумщині щонайменше 7 ракетних ударів за добу
11:09
На Запоріжжі за добу російські окупанти 43 рази обстріляли населені пункти
На Запоріжжі за добу російські окупанти 43 рази обстріляли населені пункти
10:56
Оновлено
Кривий Ріг
Окупанти обстріляли з "Градів" житлові квартали Кривого Рогу, загинули дві жінки
10:47
Василь Ломаченко у бою проти Річарда Коммі
Ломаченко проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу, - промоутер
10:43
Поблизу Херсону горить склад боєприпасів російських окупантів
Поблизу Херсону горить склад боєприпасів російських окупантів
10:36
Бен Уоллес
Очільник МО Великої Британії зустрівся з українськими військовими, які приїхали в країну на навчання
10:31
РФ втратила
Близько 37,2 тис. військових, 1638 танків і 108 засобів ППО: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
10:30
У Краматорську місцевий житель здавав ворогу переміщення та розташування ЗСУ
У Краматорську місцевий житель здавав ворогу переміщення та розташування ЗСУ
10:28
HIMARS
У Пентагоні оцінили вплив HIMARS на хід бойових дій на Донбасі
10:12
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 4-8 липня
10:11
Ексклюзив
десантні кораблі рф
Угруповання РФ у Чорному морі стало менше, - речник штабу Одеської ОВА Братчук
10:08
втрати окупантів
На Харківщині прикордонники знищили 5 окупантів за допомогою дрона
09:58
Оновлено
На Харківщині загарбники обстріляли птахокомплекс, сміттєзвалище та поля, постраждала жінка
09:49
Росія стягує для нового наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка
09:46
втрати РФ
Українські військові знищили 9 російських танків
09:35
лісові пожежі
На Миколаївщині внаслідок ворожих обстрілів горять поля та ліси
09:31
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 647 дітей зазнали поранень
09:20
Анжеліка Терлюга
Україна здобула чотири медалі в перший день Всесвітніх ігор
09:09
На Луганщині окупанти наступають по всій лінії фронту, щоб прорватися до Донеччини
08:41
Інфографіка
долар
Курс валют: ціна долара та євро на 9 липня
08:40
На Донеччині росіяни за добу вбили 5 людей, іще 8 поранили
07:50
танк
ЗСУ відбили наступ в районі Доломітного та не дозволили росіянам захопити Вуглегірську ТЕС, - Генштаб
07:26
Ентоні Блінкен
Є про що поговорити: Блінкен та очільник МЗС Китаю зустрілися вперше з 2021 року
06:57
Борис Джонсон оголосив про відставку
Прихильники Джонсона назвали кандидата на посаду прем'єра зрадником, - FT
06:21
Сіндзо Абе
Вбивця японського експрем'єра Абе пояснив мотиви злочину
06:07
ракетні системи США
Росія відреагувала на рішення США надіслати ще чотири HIMARS в Україну
05:37
Джо Байден
Байден подякував ЦРУ за попередження про широкомасштабний напад Росії на України
05:13
На фото військова техніка окупантів
Британська розвідка назвала роди військ ліквідованих в Україні окупантів
04:51
Twitter
Керівники Twitter мають намір через суд змусити Маска купити їх соцмережу
04:27
Знищена техніка окупантів
Росіяни на Донбасі взяли паузу, але потрохи атакують, бо бояться контрнаступу ЗСУ, - ISW
04:04
Факундо Ферейра
Колишній нападник "Шахтаря" переходить у аргентинський гранд
03:38
HIMARS
Вже понад 100 бійців ЗСУ освоїли HIMARS, — Пентагон
03:15
гаубиця М777
Україна отримає нові засоби ППО, берегової охорони та "все що потрібно в майбутні місяці і роки", - Пентагон
02:52
знищена техніка окупантів
Впродовж доби на Півдні ЗСУ знищили майже 200 окупантів, понад 40 одиниць техніки та склади
02:29
Стіна на кордоні Польщі та Білорусі
Польща планує повністю завершити облаштування стіни на кордоні з Білоруссю до 15 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV