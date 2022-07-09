Путін вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі, - політолог-міжнародник Воля

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Що стосується візиту на саміт Великої двадцятки, то, навіть, Папа Римський не боїться їздити світом, а Путін боїться. Згадайте Каспійський саміт, на якому був такий стіл, наче Каспійське море з похибкою в один-два метри, і можна було б кожному сидіти на своєму березі та щось розказувати. Крім того, ще цікавий момент, що Папу Римського возять у папамобілі, а Путін, коли прибув до Туркменістану, то не було зустрічаючих його взагалі, хоча це має бути та пристойно для зустрічі лідерів держав, а Путін відмовився і на цьому наполягла кремлівська адміністрація. Бо він боїться замаху, що його отруять, що він захворіє. А в Індонезії не буде такого столу за розмірами, як Тихий океан, і Путіну доведеться бути у скупченні людей, тому, швидше за все, він туди не поїде", - пояснив політолог.



Володимир Воля підкреслив демарш, якій був влаштований на міністерському рівні під час зустрічі представників країн G20, коли Лавров відчув, що він схожий на людину, яка зіпсувала свято організаторам.



"Тому Путін, можливо, виступатиме по відеозв'язку. Але з того, що він розказував перед думцями, у мене таке враження, що Путін психує, він вже два тижні нервує, хоча раніше не виявляв емоцій у публічному просторі. А тепер червоне обличчя і він розказує своїм депутатам і всій Росії "правильне" тлумачення того, що відбувається з війною. Я думаю, що Путіна зараз починають ще більше допікати з запитаннями про війну та санкції й це його дратує, тому він вирішив дати "правильну" версію. На мою думку, у ситуації, коли Путіна у середині Росії починають дратувати всі та все, і хід війни, то він, думаю, не буде виступати й по відеозв'язку", - зазначив політолог - міжнародник.

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