Путін попередив Європу про "катастрофічні наслідки" на енергетичному ринку, якщо санкції триватимуть
Президент Росії Володимир Путін сказав, що продовження застосування санкцій проти Росії може призвести до катастрофічного зростання цін на енергетичних ринках
Про це повідомляє Reuters.
"Так, ми знаємо, що європейці намагаються замінити російські енергетичні ресурси. Однак ми очікуємо, що результатом таких дій буде підвищення цін на газ та подорожчання енергоресурсів для кінцевих споживачів", - сказав Путін.
Президент країни-агресорки заначив, що санкції запроваджені проти Росії матимуть наслідки для країн, що їх запровадили.
"Подальше застосування санкцій може призвести до ще більш серйозних, без перебільшення, навіть катастрофічних наслідків на світовому енергетичному ринку",- додав він.
- Сьогодні, 8 липня, Канада запровадила санкції проти патріарха Кирила, бізнесмена Лебєдєва, журналістки Скабєєвої, речниці МЗС Захарової, низки російських ЗМІ, а також заборонила імпорт золота з РФ.
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