Опозиціонер поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалу "Еспресо".

"Методичність і невідступність російської верхівки свідчить про розуміння, що їм назад не можна. Для них ситуація - патова, безвихідна. Адже відступитись чи програти - означатиме, щонайменше, політичну смерть. Бо війна перекинеться всередину Росії, оскільки не того від них чекають. Коли вони починали, то ці ризики не оцінили. Москві не достатньо для демонстрації перемоги виключно захоплення Лисичанська чи Сєверодонецька", - зазначив Фейгін.

Політик додав, що французи виклали розмови президента Макрона й Путіна для того, аби показати справжнє обличчя агресора.

"Якщо почитати розмову Путіна з Макроном від 20 лютого 2022 р, то там все переповнено тим, мовляв, "буквально через тиждень я буду з тобою по-іншому розмовляти, вже з Києва". На той момент Путін ще не знав, що це фіаско під Києвом вплине на весь подальший перебіг подій. Я розумію, чому французька сторона продемонструвала цю розмову. Їм потрібно було показати: "Ви бачите з ким ми маємо справу? Чому ви нам дорікаєте сотнею годин, впродовж якої ми з ним спілкуємось? А ви спробуйте з ним порозмовляти бодай хвилину. Він в хокей пішов грати! Йому кажуть "відведи війська", а він у хокей пішов грати", - їм потрібно було виправдатись і показати цього людожера", - зауважив Марк Фейгін.

8 липня журналіст Віталій Портников висловив думку, що головною політичною метою президента країни-агресорки Російської Федерації Володимира Путіна є відновлення Радянського союзу.

Того ж дня посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія не піде з півдня України у разі повної окупації Донбасу.

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