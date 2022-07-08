Про це заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін.

Він повторив версію Кремля про те, що Росія не захоплює, а, навпаки, звільняє Україну, запобігаючи насильству в регіоні.

"Ми збираємося "звільнити" весь Донбас. Складно спрогнозувати виведення наших військ з півдня України, тому що ми навчені досвідом, що після відведення починаються провокації, людей розстрілюють та інше", – цитує дипломата Reuters.

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Можливу ескалацію конфлікту Келін пов'язує з постачанням в Україну західної зброї. "Чи можлива ескалація? Звичайно. Якщо потік зброї буде організований таким чином, що це поставить під загрозу наше стратегічне положення, нашу оборону, нам доведеться прийняти проти цього серйозні заходи".

7 липня Путін заявив, що якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує і прирівняв у статусі терористів "ЛДНР" з російськими військовослужбовцями.

7 липня французький європарламентар озвучив стратегічну мету війни в Україні: поразка Росії.

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