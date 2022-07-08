Відновлення Радянського союзу - головна політична мета Путіна, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що головною політичною метою президента країни-агресорки Російської Федерації Володимира Путіна є відновлення Радянського союзу
Публіцист поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Росія займається власною операцією, мету якої ніхто не приховує: відновлення Радянського союзу. Це відновлення Радянського союзу залишається головною політичною метою Путіна й підтримується величезною кількістю росіян. Саме тому в Росії погляд на перемовини з Україною - виключно як на капітуляцію нашої держави", - зазначив Портников.
Журналіст наголосив, що для нас головним залишається відвоювання суверенітету України.
"Україна перебуває в ситуації, коли перемогою у війні вважається звільнення всіх наших територій, які Росія окупувала починаючи з 2014 року. І це абсолютно логічний підхід, адже тільки звільнення всіх територій поверне світ до міжнародного права, а Україну - до територіальної цілісності й дозволить нашій країні стати частиною цивілізованого світу", - пояснив Портников.
Публіцист додав, що Захід все одно не полишає надій посадити Росію за стіл перемовин з Україною.
"Очевидно, що Захід хотів би такого ж результату й для саме цього допомагає Україні. Але разом із тим, Захід хотів би закінчення воєнних дій і досягнення такого результату шляхом перемовин. Щоб Росія під тиском санкцій і того, що агресорка сама не може перемогти Україну, погодилася на такий процес перемовин", - зауважив Віталій Портников.
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