Клименко: Кабмін погодив підвищення зарплат поліцейським з січня

Про це він написав у Facebook.



"Кабінет міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня. Першочергово зарплати зростуть в патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС. Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні. Зауважу, керівники Нацполіції, структурних та територіальних підрозділів підвищення зарплат не отримають", - зазначив Клименко.



Очільник Нацполіції додав, що питання підвищення зарплат співробітникам Нацполіції - складне питання.



"У сьогоднішніх умовах - це надвелике навантаження на бюджет. Однак, крок за кроком, ми це отримаємо. Поліцейський обов’язково матиме гідну зарплату за достойну цілодобову службу заради свого народу. Питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських", - додав голова НПУ.



Клименко наголосив, що розуміє невдоволення поліцейських.



"Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати", - підсумував він.



Нагадаємо, середня зарплата в Україні зросла за рік майже на 20%.