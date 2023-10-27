Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, незабаром "Майнц" офіційно оголосить про зупинення співпраці з Анваром Ель-Газі. Сьогодні, 27 жовтня, нідерландець марокканського походження дізнався про розрив контракту.

Раніше Ель-Газі опублікував пост на підтримку Палестини, використавши у нього антисемітську фразу. Спершу "Майнц" попросив гравця публічно попросити вибачення, але той відмовив. Натомість вінгер написав у соцмережах, що виступає за мир та гуманність стосовно усіх жертв.

Про трансфер Ель-Газі на правах вільного агента "Майнц" оголосив 22 вересня. Нідерландець провів за команду лише 3 матчі, відзначився одним асистом.