Клуб Бундесліги розірвав контракт з футболістом, який підтримав Палестину, - ЗМІ
Німецький "Майнц" розірвав контракт з 28-річним вінгером Анваром Ель-Газі
Про це повідомляє BBC.
За інформацією джерела, незабаром "Майнц" офіційно оголосить про зупинення співпраці з Анваром Ель-Газі. Сьогодні, 27 жовтня, нідерландець марокканського походження дізнався про розрив контракту.
Раніше Ель-Газі опублікував пост на підтримку Палестини, використавши у нього антисемітську фразу. Спершу "Майнц" попросив гравця публічно попросити вибачення, але той відмовив. Натомість вінгер написав у соцмережах, що виступає за мир та гуманність стосовно усіх жертв.
Про трансфер Ель-Газі на правах вільного агента "Майнц" оголосив 22 вересня. Нідерландець провів за команду лише 3 матчі, відзначився одним асистом.
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