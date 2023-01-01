Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

Скот Паркер замінив на посаді тренера бельгійського клубу Карла Хуфкенса. Під його керівництвом "Брюгге" вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, проте у чемпіонаті Бельгії займає лише четверте місце та відстає від лідера - "Генка" - на 12 очок.

За "Брюгге" грають українці Роман Яремчук і Едуард Соболь, які під керівництвом бельгійця рідко виходили в стартовому складі команди.

42-річного Скотта Паркера на старті нового сезону звільнили з "Борнмута", який він вивів до прем'єр-ліги. Також англієць тренував "Борнмут".

28 грудня "Брюгге" оголосив про звільнення головного тренера Карла Хуфкенса.

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