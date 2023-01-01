Клуб українців Яремчука та Соболя у Бельгії очолив тренер з АПЛ
Новим головним тренером бельгійського футбольного клубу "Брюгге" призначено англійця Скотта Паркера
Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".
Скот Паркер замінив на посаді тренера бельгійського клубу Карла Хуфкенса. Під його керівництвом "Брюгге" вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, проте у чемпіонаті Бельгії займає лише четверте місце та відстає від лідера - "Генка" - на 12 очок.
За "Брюгге" грають українці Роман Яремчук і Едуард Соболь, які під керівництвом бельгійця рідко виходили в стартовому складі команди.
42-річного Скотта Паркера на старті нового сезону звільнили з "Борнмута", який він вивів до прем'єр-ліги. Також англієць тренував "Борнмут".
- 28 грудня "Брюгге" оголосив про звільнення головного тренера Карла Хуфкенса.
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