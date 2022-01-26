Клуб УПЛ оголосив про трансфер ексфутболіста збірної Нідерландів

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Рух".



Нідерландський лівий захисник Лассана Файє гратиме за "Рух" під 43-м номером. Оборонець приєднався до клубу на правах вільного агента.



23-річний Лассана – вихованець Роттердамської академії "Спарти". Грав у академії ПСВ, де провів 4 роки. Також виступав за "Вітесс", зокрема в Лізі Європи, та "Ден Хааг".



Викликався до юнацьких збірних Нідерландів, взяв участь у чотирьох матчах.







25 січня львівський "Рух" оголосив про підписання французького півзахисника Фредді Плюмана.

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