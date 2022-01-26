Клуб УПЛ оголосив про трансфер ексфутболіста збірної Нідерландів
Львівський "Рух" оголосив про трансфер нідерландського захисника Лассани Файє
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Рух".
Нідерландський лівий захисник Лассана Файє гратиме за "Рух" під 43-м номером. Оборонець приєднався до клубу на правах вільного агента.
23-річний Лассана – вихованець Роттердамської академії "Спарти". Грав у академії ПСВ, де провів 4 роки. Також виступав за "Вітесс", зокрема в Лізі Європи, та "Ден Хааг".
Викликався до юнацьких збірних Нідерландів, взяв участь у чотирьох матчах.
- 25 січня львівський "Рух" оголосив про підписання французького півзахисника Фредді Плюмана.
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