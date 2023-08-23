Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера

Про це повідомляє ЛНЗ в Instagram.

Ковпак позбувся посади після поразки ЛНЗ від "Вікторії" із Сум в 1/16 фіналу національного кубку - 0:1.

40-річний Олександр Ковпак очолював ЛНЗ з вересня 2022 року та вивів черкаський клуб в Прем'єр-лігу. В УПЛ команда стартувала з однієї перемоги та трьох поразок. Черкащани із 3 очками займають в турнірній таблиці 13-те місце.