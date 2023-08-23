Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера
Черкаський ЛНЗ звільнив Олександра Ковпака з посади головного тренера після поразки у 1/16 фіналу Кубка України від "Вікторії" з першої ліги
Про це повідомляє ЛНЗ в Instagram.
Ковпак позбувся посади після поразки ЛНЗ від "Вікторії" із Сум в 1/16 фіналу національного кубку - 0:1.
40-річний Олександр Ковпак очолював ЛНЗ з вересня 2022 року та вивів черкаський клуб в Прем'єр-лігу. В УПЛ команда стартувала з однієї перемоги та трьох поразок. Черкащани із 3 очками займають в турнірній таблиці 13-те місце.
- 23 серпня відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України, за підсумками якого з турніру вибули два представники УПЛ - ЛНЗ та "Колос".
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