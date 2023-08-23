Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера

Клуб УПЛ після провалу в Кубку України оголосив про відставку головного тренера

23 серпня, 2023 середа
22:36
Спорт Олександр Ковпак

Черкаський ЛНЗ звільнив Олександра Ковпака з посади головного тренера після поразки у 1/16 фіналу Кубка України від "Вікторії" з першої ліги

Про це повідомляє ЛНЗ в Instagram

Ковпак позбувся посади після поразки ЛНЗ від "Вікторії" із Сум в 1/16 фіналу національного кубку - 0:1. 

40-річний Олександр Ковпак очолював ЛНЗ з вересня 2022 року та вивів черкаський клуб в Прем'єр-лігу. В УПЛ команда стартувала з однієї перемоги та трьох поразок. Черкащани із 3 очками займають в турнірній таблиці 13-те місце. 


 
футбол
УПЛ
Кубок України
Читайте також:
війна проти РФ ЗСУ
23 серпня, 2023 середа
ЗСУ продовжують наступати в районі Роботиного і просуваються до другої лінії оборони РФ, - ISW
21 серпня, 2023 понедiлок
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
22 серпня, 2023 вiвторок
РФ повернула тіла 12 українських захисників, яких вважали військовополоненими
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.66
  • EUR
    Купівля 41.15
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
23 серпня
22:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні знову радять змінити тактику наступу. Колонка Сергія Згурця
22:23
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
21:33
Спартак Трнава - Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" у меншості зіграв внічию зі "Спартаком Трнавою" у Лізі конференцій
21:18
Маріуполь - Колос, Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/16 фіналу
21:08
OPINION
Микола Княжицький
Поступки заради миру, які можуть вплинути на права кримських татар, неприпустимі
20:57
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, — Генштаб
20:34
Збірна України з волейболу
Україна перемогла Словенію та вийшла до плей-офф ЧЄ з волейболу
20:03
OPINION
Віталій Кулик
Сьогодні час нашої вдячності народу
20:00
Володимир Зеленський
Зеленський: дипломатам доручено підготувати безпековий союз держав Чорного та Балтійського морів
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 546-го дня війни: удар по системі ППО окупантів та захоплення гелікоптера рашистів, разом із екіпажем
20:00
День Незалежності
Українська незалежність: від часів Мазепи та Орлика до спроб Росії її [незалежність] відібрати
19:51
Новини компаній
Вітчизняні компанії активно впроваджують програми реабілітації українських захисників
19:47
Ексклюзив
Маріуполь
Mariupol Reborn: у Дніпрі відкрили Платформу з відродження Маріуполя після деокупації
19:44
Бійці 47-ї ОМБр встановили український прапор у селі Роботине на Мелітопольському напрямку
19:25
Інтерв’ю
Роман Кашпур
Якщо ви вижили в пеклі, то це шанс зробити щось краще,  – ветеран і переможець "Ігор Героїв" на протезі Роман Кашпур. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
19:12
Ексклюзив
День прапора у Києві 2023 року
День прапора у Києві в об'єктиві Еспресо: фоторепортаж Вікторії Руденко
19:11
Енергоатом
Енергоатом заперечив інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС
18:57
Зеленський НАТО
Військові просять дати можливість мобілізовувати більше людей, - Зеленський
18:55
Новий конкурент Tesla: Xiaomi отримала дозвіл Пекіна на виробництво електрокарів
18:43
юрист_адвокат
У Раді пропонують надавати адвокатам відстрочку від мобілізації за певних умов
18:37
Володимир Зеленський
Зеленський: не міняємо території на членство в будь-якому союзі
18:32
Партнерський матеріал
Сотні тонн гуманітарки: як повномасштабна війна вплинула на роботу Торгової Групи "АРС"
18:23
Тестування послуг у Дії для моряків завершене. Як скористатися
18:18
Російські авіакомпанії отримали запчастин щонайменше на $1,2 млрд в обхід санкцій, - Reuters
18:03
OPINION
Володимир Гевко
В чому суть розчарованості — у претензії військовим, що ненавоювали обіцяного?
17:28
Підтримка енергетики України: Британія надала 200 млн фунтів і 750 тонн обладнання, до Києва прибув профільний чиновник
17:16
Аграрії зібрали вже 38 тис. тонн кавунів: найбільше – на Одещині
16:50
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
16:48
Верховна Рада
Верховна Рада відновила обов’язкове звітування партій
16:47
Звук
ElevenLabs запустила платформу на основі ШІ для створення синтетичних голосів. Деталі
16:41
електроенергія
Україна 22 серпня оновила рекорд обсягів аварійної допомоги з енергосистем Румунії та Польщі
16:32
Норвегія звинуватила Meta у порушенні правил конфіденційності
16:32
IndependenceInMyHeart
Понад 80 міст 32 країн світу. Українці проведуть демонстрації у рамках всесвітньої кампанії до Дня Незалежності #IndependenceInMyHeart
16:21
зенітно-ракетний комплекс NASAMS
Литва передасть Україні пускові установки NASAMS, - Науседа
16:21
На фото: Російський корабель "Прогрес МС-24"
Після катастрофи місії "Луна-25" РФ вивела на орбіту корабель "Прогрес МС-24"
16:05
Ексклюзив
окупанти танк
Офіцер Нацгвардії України: на східному фронті ворог тисне на Білогорівку й Серебрянське лісництво
16:04
Chandrayaan-3 успішно сів на південному полюсі Місяця
Індійський модуль Chandrayaan-3 успішно сів на Місяць
16:03
Оновлено
на фото: наслідки російської атаки по Одещині
Уночі РФ ударила по зерносховищу та вантажному комплексу на Одещині: знищено 13 тис. тонн збіжжя
16:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чому звільнили Суровікіна? Хто буде відповідальним за осінні обстріли
15:57
Оновлено
Прем'єр-міністр Молдови і президент України
Пункти пропуску, транзит продовольства, міст через Дністер: Зеленський і Шмигаль зустрілися з прем'єром Молдови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV