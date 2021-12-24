Клуб УПЛ вирішив влаштувати конкурс на нову емблему

Про це повідомляє офіційний сайт "Вереса".



Наглядова рада "Вереса" доручила гендиректору Антону Назаруку розробити регламент проведення конкурсу, де оберуть нову емблему клубу.



"Ми попрацюємо разом із юристом, розробимо редакцію регламенту проведення конкурсу. Потім подамо його на ознайомлення членам наглядової ради. Для вивчення і внесення можливих правок. Лише після того регламент буде подано для затвердження наглядовою радою. Особисто я підтримую пропозицію включити в голосування з визначення нової емблеми клубу вже існуючу та обов'язково зберегти клубні червоно-чорні кольори", – сказав Назарук.



Рівненський "Верес" займає дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ після 18 матчів.

У грудні минулого року футбольний клуб "Львів" оголосив про початок конкурсу на створення нової емблеми.

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