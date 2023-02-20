Клуби АПЛ зіграють з жовто-синіми пов'язками у річницю вторгнення РФ в Україну
У 25 турі чемпіонату Англії з футболу всі клуби вийдуть на поле з жовто-синіми пов'язками на знак підтримки України
Про це повідомляє The Athletic.
25-й тур прем'єр-ліги розпочнеться 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
В АПЛ виступають четверо українських футболістів. Олександр Зінченко грає за "Арсенал", Михайло Мудрик - за "Челсі", Віталій Миколенко - за "Евертон", а Ілля Забарний - за "Борнмут".
У 25-му турі "Арсенал" зіграє з "Лестером", "Борнмут" - з "Манчестер Cіті", "Евертон" - з "Астон Віллою", а 26 січня "Челсі" зустрінеться з "Тоттенгемом".
"Арсенал" має 54 очок та очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають "Манчестер Сіті" на 2 пункти та мають матч в запасі. "Челсі" займає 10-те місце, "Евертон" - 16-те, а "Борнмут" - 17-те.
- 18 лютого Олександр Зінченко забив дебютний гол за "Арсенал" у матчі чемпіонату Англії проти "Астон Вілли".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе