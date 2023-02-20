Клуби АПЛ зіграють з жовто-синіми пов'язками у річницю вторгнення РФ в Україну

Про це повідомляє The Athletic.

25-й тур прем'єр-ліги розпочнеться 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В АПЛ виступають четверо українських футболістів. Олександр Зінченко грає за "Арсенал", Михайло Мудрик - за "Челсі", Віталій Миколенко - за "Евертон", а Ілля Забарний - за "Борнмут".

У 25-му турі "Арсенал" зіграє з "Лестером", "Борнмут" - з "Манчестер Cіті", "Евертон" - з "Астон Віллою", а 26 січня "Челсі" зустрінеться з "Тоттенгемом".

"Арсенал" має 54 очок та очолює турнірну таблицю. Лондонці випереджають "Манчестер Сіті" на 2 пункти та мають матч в запасі. "Челсі" займає 10-те місце, "Евертон" - 16-те, а "Борнмут" - 17-те.