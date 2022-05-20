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Ексклюзив

Ключ до деокупації Криму - звільнення Херсонщини, - Портников

20 травня, 2022 п'ятниця
14:04
війна з Росією Віталій Портников

Віталій Портников, журналіст, публіцист, ведучий Еспресо вважає, що росіяни ведуть підготовку до анексії Херсонської області тому, що для них це продовження приєднання Криму

Про це йдеться в етері Еспресо.

Віталій Портников зазначив, що у Кремлі ухвалено політичне рішення про анексію Донецької та Луганської областей, але не відомо, як швидко і коли відбудеться черговий фейковий референдум. Сам факт, що до Маріуполя прибув перший заступник адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко,який є куратором внутрішньої політики адміністрації Путіна, це був промовистий сигнал російським політичним елітам, що починається кампанія по створенню нових регіонів РФ.

Журналіст підкреслив: "Однак, за останній тиждень такі сигнали відбувались і на Херсонщині. Поки ще там немає ніякій квазіутворених держав, але можуть з'явитися, або ж буде зроблена історична розвідка, що Херсон - це частина Криму, таврійська губернія, і не потрібно нічого вигадувати. У Херсонській області вже побувало багато російських та кримських чиновників, і весь час мова йшла проте, що Херсон має знайти своє місце у сім'ї російських народів. В принципі, Росія вже веде підготовку до анексії Херсонщини, як очевидну політичну акцію. Без цієї анексії, цілі  війни, навіть, проміжні будуть вважатися у Кремлі не виконані".

Публіцист нагадав, що з 2014 роки говорив і не один раз, що анексія Криму у тому вигляді, яка відбулася, це безумство. Півострів, з географічної точки зору, життєздатний тільки у безпосередньому зв'язку з материком. І Крим існував так завжди, за виключенням античних держав, які були частинами торговельних шляхів Середземномор'я.

"Путіну, щоб укріпитися у Криму і зробити окупацію півострова комфортною для окупанта, потрібно захопити землі на материку, якмога більше, і Херсонська область - це мета номер один. У цій ситуації на Півдні не просто намагання окопувати Херсонщину, а намагання продовжити анексію Криму. Тому ключ до деокупації Криму знаходиться зараз у звільненні Херсонщини"- зазначив Портников.

Віталій Портников підсумував, що це і пояснює підготовку росіян до анексії, що вони точно зрозуміли необхідність приєднання Херсонщини.

  • 12 травня офіцер ЗСУ Прозапас повідомив, що з півночі Криму на окуповану Херсонщину ворог стягує додаткові вогневі потужності
  • 14 травня британська розвідка зазначила, що російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ

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