Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Півдні напружена. Ворог накопичує сили на цьому напрямку. З півночі Криму на окуповану Херсонську область окупанти стягують свої додаткові потужності та вогневі можливості. Не дивлячись на це, ЗСУ не просто отримують позиції, а й відсувають якомога далі ворога від Миколаївщини. Цього, звичайно, замало тому, що нам треба визволяти нашу окуповану Херсонщину. Проте сил й засобів наразі точно немає і ми чекаємо коли підсилимось, а російські окупаційні війська не зможуть собі дозволити утримувати території не тільки військовим, але й економічними шляхом. Тоді відбудеться злам на який ми всі очікуємо і ми проженемо ворога зі своєї землі", - відзначив Прозапас.

Також офіцер ЗСУ додав, що українські можливості теж зростають кожного дня. Зараз відповідь ЗСУ набагато потужніша ніж була кілька тижнів тому.

"Те, що вони мають перевагу в ракетному озброєнні, - це зрозуміло. Миколаївщина та місто піддаються обстрілам. Зараз відповідь ЗСУ набагато потужніша ніж була кілька тижнів тому. Наразі тут оперативне затишшя, багато розвідки, багато оперативних пересувань різних підрозділів. Ми укріплюємося, але ми на своїй землі. Наше завдання їх звідси вигнати. Це непросто, але окупанту складніше. Вони не можуть собі дозволити просто зупинитися та стати. Без цієї інерції руху вперед вони просто розпадуться як армія й змушені будуть тікати", - наголосив Прозапас.