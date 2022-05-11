Росіяни масово саботують накази та ламають власну техніку, – очільник Миколаївщини
Віталій Кім розповів, що армія РФ саботує накази, ламає власну техніку – і наказ не виконав, і не помер
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Росіяни саботують накази, не хочуть йти у м'ясорубку. Логічно, навіщо вмирати. Ламають свою техніку, аби не виконувати злочинні накази – підтримую абсолютно!
Загалом ситуація "win-win" для росіян – і не помер, і злочинний наказ не виконав. Все чудово, сидиш далі в окопі. Тому підтримую – ламайте техніку, вам за це нічого не буде, вона і так ламається, легко списати", – розповів Віталій Кім.
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