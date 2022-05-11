Росіяни масово саботують накази та ламають власну техніку, – очільник Миколаївщини

Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Росіяни саботують накази, не хочуть йти у м'ясорубку. Логічно, навіщо вмирати. Ламають свою техніку, аби не виконувати злочинні накази – підтримую абсолютно!



Загалом ситуація "win-win" для росіян – і не помер, і злочинний наказ не виконав. Все чудово, сидиш далі в окопі. Тому підтримую – ламайте техніку, вам за це нічого не буде, вона і так ламається, легко списати", – розповів Віталій Кім.

26 квітня у перехопленій розмові СБУ російські окупанти відмовляються наступати на харківському напрямку, бо не хочуть бути гарматним м'ясом.

Служба безпеки України перехопила чергові розмови російських окупантів, з яких випливає, що частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів, які кинули їх на війну в Україну.

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