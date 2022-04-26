Не хочуть бути гарматним м'ясом: російські окупанти відмовляються наступати на харківському напрямку, – СБУ
Російські окупанти відмовляються іти в наступ під Ізюмом, що на Харківщині
Про це свідчить перехоплена розмова чоловіка, якого "мобілізували" на території так званої ДНР, її оприлюднила в Телеграм Служба безпеки України.
"Українські захисники так ефективно нищать ворога на Харківщині, що окупанти бояться наступати на цьому напрямку. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ", – зазначили в Службі безпеки.
"Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали", - цитують правоохоронці розмову чоловіка з матір'ю.
Він зізнався, що відмовився наступати під Ізюмом, мовляв, не хоче бути гарматним м'ясом і не збирається підписувати ніяких контрактів з російськими військовими.
"Наша миссия – выжить! Слов нет… Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится", - каже окупант.
- Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 рашистів.
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