Ключова країна ЄС має "багато питань" до ідеї надання Україні 20 млрд євро, - Reuters
План Євросоюзу щодо виділення Україні 20 млрд євро на військові потреби протягом чотирьох років нібито зустрівся з критикою з боку Німеччини
Про це повідомляє Reuters.
Пропозиція високого представника ЄС Жозеппа Борреля була спробою поставити підтримку на довгострокову основу шляхом створення каси для допомоги Україні в рамках більшого Європейського фонду миру.
Однак неназваний високопоставлений дипломат ЄС заявив, що у Німеччини "багато питань і це справедливо", адже мова йде про великі гроші.
"Я не скажу, що ідея мертва, але завжди можна внести в неї покращення", - сказав він.
- Нагадаємо, 31 серпня Боррель запропонував країнам ЄС план оборонної підтримки України на €20 млрд. План голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля полягає у тому, щоби виділяти 5 мільярдів євро на рік для України на програми озброєння та навчання на період 2024-27 років. Мета Борреля полягає в тому, щоб перевести військову підтримку ЄС для України на більш структуровану основу та відійти від окремих платежів, що здійснюються в рамках Європейського фонду миру (EPF).
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