Ключова країна ЄС має "багато питань" до ідеї надання Україні 20 млрд євро, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція високого представника ЄС Жозеппа Борреля була спробою поставити підтримку на довгострокову основу шляхом створення каси для допомоги Україні в рамках більшого Європейського фонду миру.

Однак неназваний високопоставлений дипломат ЄС заявив, що у Німеччини "багато питань і це справедливо", адже мова йде про великі гроші.

"Я не скажу, що ідея мертва, але завжди можна внести в неї покращення", - сказав він.