КМДА: Правоохоронці поширили недостовірну інформацію про обшуки в "Спецжитлофонді" та "Житлоінвестбуді"

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Київської міської державної адміністрації.

"У повідомленні, поширеному публічно, зокрема, зазначається, що проведені підконтрольні закупівлі завдали місцевому бюджету мільйонних збитків. Проте КП "Спецжитлофонд" і КП "Житлоінвестбуд-УКБ" діють під час проведення публічних закупівель як самостійні суб’єкти господарювання, а відтак вплив посадових осіб Департаменту будівництва та житлового забезпечення на проведення процедур закупівель неможливий", - йдеться в повідомленні.

У КМДА заявили, що це не перший випадок, коли правоохоронні органи, "публікуючи голосні звинувачення, свідомо маніпулюють фактами".

"Крім того, статтею 62 Конституції України закріплено принцип, відповідно до якого особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Розміщення правоохоронними органами інформації, яка не відповідає дійсності, – це продовження системного тиску на міську владу Києва", - наголошують у КМДА.

Нагадаємо, 19 серпня Подільська окружна прокуратура Києва провела обшуки у приміщеннях департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації в рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів міського бюджету під час капітального ремонту житлового фонду столиці.

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