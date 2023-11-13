КНДР має стосунок до війни Росії проти України, - президент Південної Кореї

Про це він сказав під час зустрічі в Сеулі з міністром оборони США Ллойдом Остіном і начальником Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном, пише Yonhap.

Під час переговорів корейський президент наголосив на важливості для військових Південної Кореї і США бути пильними та готовими швидко й рішуче відповісти на будь-які провокації з боку Північної Кореї, зокрема, й раптові, важко передбачувані атаки КНДР, що нагадують тактику ХАМАС.

"Північна Корея має прямий чи опосередкований стосунок до війни Росії проти України та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом", - наголосив Юн.

Водночас Остін заявив, що президент США Джо Байден як ніколи відданий подальшому зміцненню південнокорейського альянсу.

У понеділок у Сеулі союзники проведуть 55-му щорічну Консультативну нараду з безпеки, на якій обговорять низку актуальних питань, включаючи подальше зміцнення розширеного стримування Вашингтоном ракетних і ядерних загроз Північної Кореї.