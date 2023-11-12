Вищі генерали Південної Кореї та США домовилися про посилення об'єднаної оборони

Про це пише Yonhap.

Зазначається, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал Кім Сон Кюм і його американський колега генерал Чарльз Браун-молодший провели щорічне засідання військового комітету в Сеулі

"Обидва лідери погодилися щодо важливості розвитку дедалі міцніших відносин у сфері взаємної оборони і найрішучішим чином підтвердили відданість об'єднаній обороні в межах Договору про взаємну оборону між США і Південною Кореєю", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Дві країни підписали основоположний союзний документ у жовтні 1953 року. Сторони також обговорили постійні провокації з боку Північної Кореї, включаючи запуски ракет і ядерну загрозу, а також питання, які дестабілізують ситуацію в регіоні.

Водночас Браун підтвердив прихильність США до розширеного стримування і готовність використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включаючи ядерну зброю, для захисту союзника.

Під час переговорів сторони визнали значний прогрес, досягнутий в реалізації плану передачі оперативного управління у випадку війни від Вашингтона до Сеула, а також завершення цьогорічних щорічних двосторонніх оцінок сил і засобів, йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що чергове засідання стало першим візитом Брауна до Сеула після його вступу на посаду минулого місяця. До нього також приєдналися глава Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно і командувач збройними силами США в Кореї генерал Пол Лакамера.

У понеділок, 13 листопада, глави оборонних відомств союзників проведуть у Сеулі щорічну консультативну зустріч щодо безпеки, на якій обговорюватиметься низка питань, у тому числі шляхи посилення зобов'язань Вашингтона щодо розширеного стримування проти ракетних і ядерних загроз з боку КНДР.