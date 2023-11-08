Блінкен їде до Південної Кореї: обговорюватиме тісні військові зв'язки Росії та КНДР

Про це пише Reuters.

Зазначається, що дводенний візит Блінкена є частиною ширшої азійської поїздки Блінкена, яка включала зустрічі з колегами G7 та двосторонні переговори з японськими офіційними особами в Токіо, а також пізнішу зупинку в Індії на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Водночас візит у Сеул відбувається в той момент, коли Сполучені Штати та Південна Корея разом із Японією засудили постачання зброї та військового обладнання Північною Кореєю до Росії.

"Вашингтон і Сеул розглядають тісніші військові зв’язки між Північчю та Росією, яка, як вважається, страждає від виснаження запасів боєприпасів у війні з Україною, як спробу Пхеньяна забезпечити стратегічний військовий потенціал", - зазначає Reuters.

Крім того, неназваний американський чиновник заявив, що в візит Блінкена демонструє "стійку відданість" США їхній зосередженості на ситуації в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін також має відвідати Південну Корею цього тижня під час поїздки, яка включатиме Індонезію та Індію.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї. Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

У липні міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР. Також Шойгу супроводжував Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР, а військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет у КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

15 серпня держдеп США заявив, що будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН. Згодом міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, РФ та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном.

За даними розвідки Південної Кореї, з початку серпня КНДР передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів та іншої зброї у 10 партіях. Південнокорейський військовий чиновник вважає, що КНДР могла надати Росії балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети.