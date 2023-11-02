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У Південній Кореї припускають, що КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності

2 листопада, 2023 четвер
09:59
Світ Путін та Кім Чен Ин

Південнокорейський військовий чиновник вважає, що Північна Корея могла надати Росії балістичні ракети малої дальності та переносні зенітні ракети

Про це пише Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) зробив таку оцінку на тлі занепокоєння щодо посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою.

Зазначається, що близько 2000 контейнерів з військовим обладнанням і боєприпасами були відправлені з північнокорейського порту Раджин до Владивостока в Росії.

Північна Корея, можливо, вже постачала іншу зброю в Росію, включно з боєприпасами для танків Т-серії, протитанковими керованими ракетами, ракетними установками, гвинтівками та кулеметами і, можливо, навіть балістичними ракетами малої дальності. 

"З середини 2022 року є ознаки постачання зброї Північною Кореєю в Росію, а торгівля зброєю морськими шляхами зросла в серпні незадовго до візиту Кім Чен Ина в Росію", - сказав чиновник.

Відомо, що судна Північної Кореї були помічені, як вони прямували до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але, за даними JCS, із жовтня бачили три-чотири кораблі що три-чотири дні.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї. Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяна". А 26 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що Шойгу супроводжував Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР. 10 серпня він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет у КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

15 серпня держдеп США заявив, що будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН. Згодом міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, Росії та Словенії, які сприяють торгівлі зброєю між Москвою та Пхеньяном.

З початку серпня КНДР передала Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів та іншої зброї у 10 партіях, дізналася розвідка Південної Кореї.

Росія
КНДР
зброя
Південна Корея
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