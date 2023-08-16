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Будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН, - держдеп США

16 серпня, 2023 середа
00:02
Світ Сергій Шойгу та Кім Чен Ин

Представник Держдепартаменту Ведант Пател прокоментував висловлювання Росії та Північної Кореї, які заявили про прагнення нарощувати співпрацю у військовій сфері

Про це пише "Голос Америки".

У вівторок США наголосили, що Росія порушить резолюції ООН, якщо укладе угоду з Північною Кореєю з продажу зброї. Ця заява прозвучала після того, як Москва та Пхеньян висловилися за тіснішу двосторонню співпрацю, у тому числі у військовій сфері.

"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода з продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", – заявив журналістам представник Держдепартаменту Ведант Пател.

Пател наголосив, що у своїй агресивній війні проти України Росія спирається на держави-ізгої – Північну Корею та Іран.

"За нашою інформацією, Росія прагне розширити військову співпрацю з КНДР", - сказав він.

Коментарі представника Держдепартаменту були зроблені після того, як минулого місяця міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час зустрічі зі своїм північнокорейським колегою Кан Сун Намом, яка відбулася в Пхеньяні, високо оцінив партнерство Росії з КНДР.

Коментуючи цей візит, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що, на думку США, Шойгу перебував у Північній Кореї з метою забезпечення постачання зброї.

Адміністрація Байдена заявила, що пропозиція Шойгу зміцнити співпрацю з Північною Кореєю наголошує на залежності Кремля від цієї країни, а також від Ірану, у питанні про постачання озброєнь для війни Росії проти України.

Співпраця КНДР з Росією

Ще 13 липня 2022 року Північна Корея визнала терористичні "ДНР" та "ЛНР" і їхню незалежність. Україна засудила таке рішення та оголосила про розрив дипломатичних відносин з країною.

Згодом Володимир Путін заявив лідеру Північної Кореї, що дві країни "спільними зусиллями будуть розширювати всебічні та конструктивні двосторонні відносини".

Пізніше Держдеп США казав, що РФ вивчає варіанти співпраці з КНДР в питанні виготовлення ключових ресурсів для ведення війни.

Натомість у січні 2023 року представниця США при Раді Безпеки ООН відзначила: Іран та Північна Корея, які вже передавали Росії зброю та боєприпаси для ударів по Україні, продовжують розглядати можливості нових постачань, попри заборону Радбезу. 

Згодом США все ж передали в Комітет Радбезу ООН з питань санкцій проти КНДР докази постачань північнокорейським режимом зброї російській ПВК Вагнера.

Вже в березні Америка не спостерігала постачання додаткового озброєння російській армії з боку Північної Кореї.

Але у квітні Велика Британія заявила, що Росія порушує санкції ООН щодо збройного ембарго, які сама ж погоджувала в Радбезі ООН проти Північної Кореї та Ірану.

12 червня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наголосив на бажанні зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та прагненні "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

25 липня повідомлялося, що делегація міноборони РФ на чолі з його очільником Сергієм Шойгу 25–27 липня відвідає Північну Корею для "зміцнення військових зв'язків Москви та Пхеньяну".

У середу, 26 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Пхеньяні з очільником міноборони Північної Кореї Кан Сун Намом. Під час зустрічі вони нібито обговорили плани розвитку військової співпраці між РФ та КНДР.

27 липня стало відомо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу супроводжував очільника Північної Кореї Кім Чен Ина на оборонній виставці, на якій були представлені заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети.

6 серпня Кім Чен Ин закликав збільшити виробництво зброї в КНДР. 10 серпня він закликав військове керівництво країни тренуватися і готуватися до можливої війни. 14 серпня – наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї.

Росія
КНДР
ООН
США
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